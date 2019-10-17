港股格局：郭家耀料新地具反彈空間

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，外圍觀望氣氛濃厚，市場關注中美貿談首階段協議能否在11月落實，同時亦觀望聯儲局下一次議息結果及經濟數據表現，大市近期維持反覆上落格局。雖然港股氣氛有所改善，惟外圍不明朗因素眾多，料大市未有太大動力進一步突破，預期恒指有機會續於26,200至27,000點水平徘徊。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。