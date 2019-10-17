港股格局：郭家耀料新地具反彈空間
2019年10月17日 10:56
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，外圍觀望氣氛濃厚，市場關注中美貿談首階段協議能否在11月落實，同時亦觀望聯儲局下一次議息結果及經濟數據表現，大市近期維持反覆上落格局。雖然港股氣氛有所改善，惟外圍不明朗因素眾多，料大市未有太大動力進一步突破，預期恒指有機會續於26,200至27,000點水平徘徊。
政府周三(17日)公布施政報告，焦點集中在房策方面。郭指出，放寬按保及收回土地的倡議，對地產股發展具正面作用，但受近期社會事件影響，以及零售數據轉差，拖累地產股表現。目前不少地產股的估值跌至較低水平，且息率具一定吸引力，他稱可留意新鴻基地產(00016)，預料當局面進一步穩定，股價具反彈空間。
新股市場近期成為投資者焦點，郭認為，投資者參與度增加，令新股走勢波動，但對一般散戶而言，參與新股炒作風險大，宜控制注碼。他又表示，百威亞太(01876)主打高端啤酒市場，在亞太區市場又佔一大席位，而且已獲納入不少指數成分股，長遠前景較樂觀。
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