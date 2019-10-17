WeWork陷現金流危機　傳軟銀及摩通出手打救

美國共享工作空間初創企業WeWork上市計劃觸礁後，尋求其他融資方案。外媒報道，該公司已成立專門的董事會委員會，以考慮融資計劃。消息指出，軟銀和摩根大通將在未來幾日，分別向WeWork的董事會提交融資救助方案，當中可選擇其中一個方案，或將兩種方案二合為一。

據悉，WeWork最大外部股東軟銀或將提出包括債務和股票在內的一籃子計劃，再加上與外部投資者討論如何籌集資金。至於摩通的提議料將全部為債務融資。

此前有報道指出，WeWork上周一直與摩通談判籌集約50億美元，而摩通正與100家已簽署保密協議的潛在投資者進行談判。但如果沒有額外資金注入，WeWork可能在11月中旬用完現金。

目前，軟銀已向WeWork投資超過100億美元，以作為其最新融資方案的一部分，預計將提供更多投資。至於摩通一直是WeWork的重要貸款來源，並僅次於軟銀和Benchmark的第三大外部股東。

除融資外，本周亦傳出陷入財困的WeWork料最快在本周裁員至少2,000人，約佔其員工數量的13%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。