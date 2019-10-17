【即市分析】中銀香港估值吸引　博得過？

事實上，香港經濟即將陷入技術性衰退，前景向淡，加上持續低息環境及虛擬銀行加入競爭奪客源，均衝擊傳統銀行業的盈利能力，高利潤時代或成過去。昨日(16日)施政報告宣布放寬按揭保險，首置人士可用一成首期買樓的樓價上限達800萬港元；而8成按揭的樓價上限可達1,000萬元，變相讓上車業主在高樓價水平加大槓桿，一旦經濟進一步下行，未來銀行的資產質素變化，值得關注。

大行高盛亦預期，貸款增長放緩、資產質素弱及非利息收益下跌，將港銀股2019年、2020年及2021年度的每股基本盈利預測平均調低近9%。不過，在一眾港銀當中，該行指中銀香港的風險回報平衡最具吸引力，料明年宏觀前景改善，將其評級由升至「買入」，目標價則由35.9元降至35.1元。

走勢方面，中銀香港股價由今年5月份的高位反覆下調，昨收報26.6元，有望升穿5月至今的下降軌。8月以來，該股已有三次觸及25元邊即告反彈，反映該支持位有支持，技術指標亦見改善，14天RSI回到50樓上，MACD現牛叉。畢竟經濟風險在增加，沾手只宜小注，首站反彈睇28.5元，跌穿25元宜止蝕。

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