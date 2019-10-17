【瑞通推介】地產股輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：中美貿易前景仍存隱憂，另美國9月零售銷售意外按月下跌。道指隔晚收報27,001點，跌22點。

受本地地產股帶動，恒指周三(16日)收報26,664點，升160點，周四(17日)早段升逾200點，重上26,900點，10天線升穿50天線。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出近3,500萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾4,300萬元，反映投資者看淡後市表現。周三其牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

施政報告宣布放寬由香港按證保險提供的按揭保險計劃的樓價上限，並提出多項房策，新鴻基地產周三最多升4.7%至117.2元，創1個月高，收市升近3%，報115.2元，一舉收復20天和50天線。集團收市後表示樂於參與「土地共享先導計劃」，同時願意主動配合政府提早交出已被規劃作興建公營房屋、社區設施、道路等的農地。股份周四早段再升近4%，逼近120元關口，倘企穩，下一向上阻力留意約122元水平，亦即目前100及250天線的所在位置。周三分別有逾350萬和250萬元淨流入其好倉和淡倉，周四早段即市有持好倉的投資者沽貨獲利。

新世界發展為周三表現最好的藍籌股，收升4%於10.76元。股份周四早段再升逾半成，升至11.3元，連日創兩個半月高位。集團近日指因應個別情況向租戶提供紓緩措施，並宣布捐出300萬方呎農地。周三分別有近70萬和1萬元淨流入其好倉和淡倉。

政府宣布加快3個鐵路項目進度，港鐵公司周三在成交配合下最高升至45.75元，升幅4.7%，收市仍維持2.9%的升幅於44.95元，重上20天線。周四早段股份再升逾1%，向上挑戰250天線(約45.5元)。周三分別有近50萬和150萬元淨流入其好倉和淡倉。

香港社會動盪減弱內地人來港投保意欲，友邦保險股價跟隨受累，自7月下旬的88.5元反覆下跌至上周最低的71.3元，累跌超過19%。不過，隨着內地近日修改外資保險公司管理條例，外國保險集團公司可以在中國境內設立外資保險公司，被視為有份受惠的友邦連日做好。該股周三收升1.8%，今月首次收於75元之上，收復20天線，且成交大增。周四早段其股價續強，升近2%，逐步上試77元之水平，重上50天線，為逾1個月以來首次。周三有逾100萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有近90萬元淨流入。

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