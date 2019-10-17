【午市重點睇】油價偏軟　英鎊波動

●亞洲市，美匯指數報98.0；圓匯守108.7；歐元兌美元報1.107；英鎊高見1.2835後回順，最新在1.282水平。港匯報7.8439。離岸人民幣(CNH)高見7.0978，最新企7.10水平。金價反覆，最新報1,488美元；布油一度失守59美元關，最新企59.01美元，紐油報52.92美元。道指期貨跌24點。

-傳復星旅遊文化洽購Thomas Cook北歐業務。

-中金公司折讓配股淨籌25億，股價挫逾5%。

-新股專輯：藍光嘉寶定價37元，高陞超購80倍。

-港股格局：郭家耀料恒指短線窄幅上落，許繹彬料有機會上望27200。

●【即市分析】

●愛海頌開售：推出218伙，逾百買家排隊等候。

-代理指公司客出席率約80%，準買家擬斥3,000萬掃兩伙。

●匯璽III開售：大批B組準買家售樓處排隊等揀樓

●放寬樓按：

-長實趙國雄料措施對樓價刺激不大。

-準買家鍾小姐不擔心樓價下跌變負資產。

●港元拆息︰隔夜息升至1厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0789，較上日下調43點子，呈兩連跌。

●人行不進行逆回購操作。

●IMF：利率下行將持續更久，經濟增長或面臨風險。

●世銀行長：很可能進一步下調全球增長預測。

●任正非：華為已經開始研發6G，料10年內可應用。

●WeWork陷現金流危機，傳軟銀及摩通出手打救。

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