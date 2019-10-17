放寬樓按：元朗連錄7宗成交　業主反價半成

中原地產資深分區營業經理車子毅表示，新一份施政報告放寬首置人士申請9成按揭保險的樓價上限，即時刺激買家入市意欲。早前觀望的買家，紛紛加速入市。元朗區於新例公布後連錄約7宗成交。部份業主收窄議價空間，亦有個別業主反價。

其中一宗為Grand YOHO 10座低層E室，單位實用面積519方呎，成交價800萬港元，實用呎價15,414元。買家鍾情屋苑坐落於鐵路沿綫，上址享內園景，景觀吸引，適逢新施政報告放寬按保樓價上限，立即拍板購入單位。原業主於2016年9月以約771萬元買入單位，持貨約3年，帳面獲利約29萬元或4%。

同日采葉庭亦錄得7座低層A室成交，單位實用面積460方呎，成交價599萬港元，折合實用呎價13,022元。買家為上車客，觀望樓市已一段時間，見施政報告放寬首置按保措施，入市信心大增，極速決定購入上址自用。原業主於2011年11月以250萬元入市，現轉手帳面獲利349萬元或1.4倍離場。

現時業主叫價態度轉硬，放盤入場價跳升，增幅約5%至7%。

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