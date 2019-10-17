保監局：料第3季內地客新造保單保費按年錄雙位數跌幅

近月香港社會局勢不穩，保險業監管局行政總裁張雲正直言，對保險公司的內地客來港投保業務有較大負面影響，相信第3季相關新造保單保費將按年錄得雙位數跌幅。

不過，他表示，內地人來港投保的保單保費佔整體新造保單保費比率正持續下跌，由過往最高逾四成跌至今年上半年的26%，可見市場正調整，長遠可以避免過分依賴個別產品。

在社會事件等風險因素發生後，他認為或引起更多保險索償個案，故保險公司有機會短暫調高相關產品保費，但不會是長遠趨勢。樂觀而言，若然此次社會事件令大眾意識到有需要買保險或加大投保額，將有利保險市場長遠發展。

近日第二家虛擬保險公司面世，張雲正透露，正審視最少兩家虛擬保險公司的牌照申請，審批程序已進入成熟階段，相信未來數月有結果。

他透露，保監局有一套為虛擬保險而設計的審批流程，會因應公司結構、銷售渠道及產品限制等簡化審批程序。由於虛擬保險公司沒有保險中介人渠道，相關合規工作可以減省，不過資本水平及董事人選等審批要求與一般保險公司無異。

他又強調，局方絕不會為加快保險牌照審批速度而將審批標準降低，以給予國際市場信心及為投保人提供保障。

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