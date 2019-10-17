【市後重點睇】人民幣回升 道期靠穩
2019年10月17日 16:13
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美匯指數98關上落；圓匯略回軟至108.8；歐元兌美元報1.107；英鎊失守1.28關，低見1.2749。港匯反覆報7.8446。離岸人民幣(CNH)顯著抽升，高見7.0875。金價報1,487美元；布油守59.01美元，紐油報53美元。道指期貨升4點。
●市後關注點
-20:30 美國每周新申領失業救濟人數、美國9月新屋動工
●港股連升兩日，恒生指數收市報26,848點，升184點或0.69%。施政報告為住宅按揭「減辣」，地產股繼續揚升，新世界發展收市升3.9%；恒基地產升1.3%；新鴻基地產升0.78%；長實升0.28%。https://bit.ly/2MkD65K
-異動股：與迪士尼合作，閱文集團漲5%。
●A股快報：滬綜指收跌1點，手遊股做好。https://bit.ly/2OUj03X
●亞洲股市：日股收跌21點，公用股受壓。https://bit.ly/2nSdF2d
●英國「有協議地脫歐」再度變得悲觀，歐股早段反覆，英國富時100指報7,167點，跌0.93或0.01%；德國DAX指數報12,673點，升3點或0.03%；法國CAC指數報5,686點，跌10點或0.19%。
●【股匯攻略】澳元短缐有望見底回升。https://bit.ly/2VLAlh6
●【專家點評】
-樓按壓力測試名存實亡？https://bit.ly/2OTT48Q
-金價日圓表現有啟示... https://bit.ly/35CC1Ol
●經濟放緩影響顯現！中國寫字樓空置率創十年新高。
●貿戰困擾！A股公司業績惡化佔比逾四成。
●新股專輯：諾誠健華醫藥遞上市申請。
●全球經貿戰：傳穆迪增持中國合資公司受阻。
●人民幣有望升破7算？分析：有個因素切勿忽略。
●安我保險先推三項產品，料最快3至4年始收支平衡。
●工信部：內地首3季新船訂單跌幅收窄至27%。
●保監局：料第3季內地客新造保單保費按年錄雙位數跌幅。
●愛海頌開售：家庭客斥5700萬狂掃4伙。
●【多圖】恆大．珺瓏灣示範單位任睇。https://bit.ly/35DGDDY
●放寬樓按：
-元朗連錄7宗成交，業主反價半成。
-沙田第一城樓價急彈，兩房戶540萬沽。
-嘉湖山莊一晚錄至少5宗成交。
-淘大花園兩房戶反價至615萬沽。
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