【市後重點睇】人民幣回升　道期靠穩

美匯指數98關上落；圓匯略回軟至108.8；歐元兌美元報1.107；英鎊失守1.28關，低見1.2749。港匯反覆報7.8446。離岸人民幣(CNH)顯著抽升，高見7.0875。金價報1,487美元；布油守59.01美元，紐油報53美元。道指期貨升4點。

●市後關注點

-20:30 美國每周新申領失業救濟人數、美國9月新屋動工

-異動股：與迪士尼合作，閱文集團漲5%。

●英國「有協議地脫歐」再度變得悲觀，歐股早段反覆，英國富時100指報7,167點，跌0.93或0.01%；德國DAX指數報12,673點，升3點或0.03%；法國CAC指數報5,686點，跌10點或0.19%。

●【專家點評】

●經濟放緩影響顯現！中國寫字樓空置率創十年新高。

●貿戰困擾！A股公司業績惡化佔比逾四成。

●新股專輯：諾誠健華醫藥遞上市申請。

●全球經貿戰：傳穆迪增持中國合資公司受阻。

●人民幣有望升破7算？分析：有個因素切勿忽略。

●安我保險先推三項產品，料最快3至4年始收支平衡。

●工信部：內地首3季新船訂單跌幅收窄至27%。

●保監局：料第3季內地客新造保單保費按年錄雙位數跌幅。

●愛海頌開售：家庭客斥5700萬狂掃4伙。

●放寬樓按：

-元朗連錄7宗成交，業主反價半成。

-沙田第一城樓價急彈，兩房戶540萬沽。

-嘉湖山莊一晚錄至少5宗成交。

-淘大花園兩房戶反價至615萬沽。

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