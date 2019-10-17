調查：46%企業擬未來3年內投資數據分析系統

會計師行畢馬威與特許公認會計師公會(ACCA)發布聯合報告《香港數據應用前景》發現，香港企業正積極研究如何透過加強數據分析能力得益，有46%受訪企業財務部門計劃未來三年內投資相關系統。

畢馬威今年初對217名來自不同行業財務專業人士進行調查，有38%受訪者指，投資數據分析是為了提高營運效率及降低成本，20%稱希望了解業務增長驅動因素，而16%相信可以利用相關功能開發新產品、市場及銷售渠道。

雖然企業願意投資，但僅有6%企業財務部門已投資深度數據分析系統，51%受訪者仍然非常依賴手動程序及電子表格進行數據分析。

畢馬威認為，現時全球經濟存在不確定性，企業需要更主動、靈活應對挑戰才能生存及發展，領先的企業會利用數據分析發揮優勢，因此香港公司必須繼續投資於分析能力和技術，充分利用數據拓展未來機遇。

畢馬威中國香港管理資訊總監沈綽姿稱，較受外圍因素影響的行業對數據應用持較開放態度，技術了解度較高。零售業是其中之一，並能透過數據作預測性分析，以作出策略性決定以及增加人才招聘效率，以維持競爭力。

特許公認會計師公會香港分會政策主管朱暖暉表示，明白有企業認為一下子投入大量金額而卻步，因此建議企業先建立概念性模型，由小額投資開始，看到成效再逐步加大，強調投資數據分析工具是企業長期的策略，能保持企業長遠競爭力。

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