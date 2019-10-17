公司重奪「全球第一」　呢位CEO獲加薪66%！

外國媒體報道，微軟(Microsoft)為其首席執行官納德拉(Satya Nadella)漲薪66%，因為他帶領公司實現了業務目標，並讓微軟從蘋果公司(Apple Inc.)手中奪回「世界最有價值上市公司」的名號。

截至10月16日收市，微軟總市值達到1.08萬億美元，高過蘋果公司的1.05萬億美元。

資料顯示，截至6月30日止的2019財年，納德拉的總薪酬為4,290萬美元，其中大部分是股票獎勵，這一薪酬按年增長66%，但仍然低於2014財年，他剛上場接管微軟的時候。

微軟的獨立董事表示，納德拉的戰略領導力，包括他在增強客戶信任方面做出的努力，推動了公司企業文化的改變，成功進入和擴展了新技術和新市場。

事實上在2019財年中，微軟在幾個關鍵項目上都繼續實現了超標完成，包括領英(Linkedin)、商業雲服務的收入，以及Windows 10每月活躍使用的設備數量。

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