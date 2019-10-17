【Q＆A】放寬按揭四大疑慮　按證公司話你知

政府周三(16日)於施政報告宣布，即時放寬按揭保險計劃的樓價上限，但不少市民對其中細節深感疑慮，包括已批出的申請可否受惠新舉措、過去未能申請高成數按揭者能否更改計劃等，按證保險公司發言人逐一作出回應。

問︰一及二手物業均適用於新修訂？

答﹕是次修訂旨在協助有即時置業自用需要的首次置業及換樓人士，故有關修訂只適用於已落成的住宅物業，而已落成的一手住宅物業同在適用範圍之內。

一般而言，樓盤於發出入伙紙及滿意紙後，買家申請按揭時所簽的是現樓按揭契，便合乎已落成物業的定義。

問︰近年透過發展商提供的高成數按揭入市，新制度可否轉按及套現？

答︰一如以往，600萬港元或以下物業的八成按揭保險，可申請轉按和套現。在新增適用範圍下物業價值如超過600萬港元，可申請轉按，但不能套現。

問︰若市民剛購入一個1000萬元的單位，並已按舊制做六成按揭，現可否更改按揭計劃，轉至八成按揭？

答﹕經已遞交或獲批的申請，如未提款而又意欲使用修訂後的按保，應與所屬銀行聯絡，確認能否及時完成更改和提款。就按證保險公司而言，在收到銀行的更改要求後，需時約7個工作天處理。

問︰若過不到壓力測試，需額外加保費？

答︰按保產品須符合壓力測試。對於首置人士而言，未能符合壓測仍可申請最高八成或九成按揭，但保費須按風險因素而作額外調整。

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【專家樓評】高成數按揭獲放寬 買樓有甚麼要留意？

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