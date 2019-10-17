樓價UPDATES：業主趁辣招期滿鬆綁套現

不少業主趁辣招期滿鬆綁套現，馬鞍山薈朗本月連錄多宗同類個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣居屋東熹苑景熹閣中層14室海景戶，原叫價450萬元，其後連番減價，累減70萬元，於未補價第二市場以380萬元購入，以實用面積435方呎計，實用呎價8,736元。

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九龍區

●奧運站柏景灣9座高層C室，實用面積864方呎，以三房包括套房間隔，向西面，享內園及海景，成交價1,868萬元，實用呎價21,620元。上址為原業主於2014年10月以1,336萬元購入，持貨5年帳面獲利532萬元。

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新界區

●馬鞍山薈朗1座中層A02室，實用面積225方呎，開放式間隔，減價62萬元，以398萬元易手，實用呎價17,689元。據了解，原業主於2016年9月以300萬元入市，持貨3年帳面獲利98萬元。

●屯門居屋兆邦苑低層11室兩房戶，實用面積376方呎，有區內首置買家鍾情單位連基本家電，可即買即住，加上客廳及房間均擁內園景，故於已補價自由市場以408萬元購入，實用呎價為10,851元屬市價。原業主於2016年以約216萬元入市，帳面獲利高達192萬元。

●馬鞍山新港城K座中層07室，實用面積363方呎，以兩房間隔，座向南面。單位原開價610萬元，微減10萬元，以600萬元獲買家承接，實用呎價16,529元，單位逾10年升值兩倍。

●大埔嵐山2座中層A室，實用面積165方呎，屬開放式間隔，向北望池景。有外區人士見屋苑樓齡新，加上鄰近環境寧靜，考慮不久即決定以298萬元承接，實用呎價約18,061元。

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