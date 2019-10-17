【一手盤攻略】屯門新盤恆大．珺瓏灣　年輕上車客之選

上班工作壓力大，身處市區人多車多的環境，又豈能放鬆心情？要在香港地尋找清幽舒適的居所，每天讓身心充足電，並非易事，屯門掃管笏是少有的理想之選，不妨放眼該區正部署開賣的新盤恆大．珺瓏灣。

恆大．珺瓏灣坐落管翠路8號，分兩期發展，合共提供1,982伙，包括1,960伙分層戶，間隔由開放式至3房，201至800方呎，另設有22座洋房。

掃管笏以低密度發展，環境比起新界西其他上車熱點更勝一籌，猶如置身外國社區，對年輕一族極具吸引力。恆大．珺瓏灣貼近大自然，被環山懷抱，距離著名旅遊景點黃金海岸，也只是十幾分鐘步程。

樓盤坐擁便利交通，一程車就可直達屯門或荃灣市中心，想行街購物絕無難度。不單只用家，投資者亦看準附近一帶的基建發展，屆時屯門至赤鱲角連接路開通後，前往香港國際機場路程既大幅縮減，亦都駁通港珠澳大橋香港口岸。

對家庭客來說還有更多賣點，恆大．珺瓏灣附近亦有不少優質學府，例如哈羅香港國際學校以及嶺南大學等。想知恆大．珺瓏灣更多優勢，立即去片。

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