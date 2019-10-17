【地產專題】放寬按揭保險　二手交投單日飆兩倍

政府放寬按揭保險的樓價上限，即時「谷起」二手樓交投。市場人士估計於新措施公布後僅約一日，各區合共已錄近百宗成交，較近期的靜市突然爆升兩倍，當中，將軍澳區僅一日多有至少11宗買賣，料為交投較多地區。由於買家入市門檻降低，樓價即時被推高，沙田第一城兩房戶樓價，約一個多月反彈40萬元。

中原地產亞太區副主席兼行政總裁陳永傑稱，新措施公布後二手成交明顯加快，尤其是樓價介乎500萬至1,000萬元的物業。他又指，二手市場已淡靜多時，新按保計劃推出，用家對後市憂慮減少，資金較為鬆動下，紛紛決定入市。

各區之中，以將軍澳二手樓最旺。該行伍錦基表示，區內睇樓及問盤量增加，不少準買家都查詢有關新按保安排，希望以較少首期上車，交投之旺，為今年6月初後罕見。該區指標新都城即連錄買賣，美聯林志堅指出，項目1期3座高層兩房戶，實用面積364方呎，10月初叫價僅630萬元，周三晚獲追價至638萬元成交，呎價17,527元。

期間元朗都錄得至少9宗買賣，中原車子毅透露，放寬首置人士按保上限，即時刺激買家入市意欲，采葉庭7座低層A室，實用面積460方呎，上車客觀望樓市已一段時間，因新措施而信心大增，公布當天已極速決定以599萬元購入單位自用，呎價13,022元。

●天水圍一日開7單

至於鄰近的天水圍，約一日間連錄7宗成交，佔6宗為嘉湖山莊，並以三房戶為主。祥益黃文樂稱，樂湖居5座高層G室，實用面積548方呎，準買家周三放工後帶同「支票簿」睇樓。睇樓後被反價10萬元，仍以580萬元買入上址，呎價約10,584元。

此外，二手樓價亦反彈，美聯翁凱傑透露，沙田第一城49座中層D室，開價540萬元，當天晚上零議下易手，以實用面積304方呎計算，呎價17,763元。據了解，同類43座另一個層數更高的單位，上月初僅售500萬元。值得一提，是次樓價雖高出40萬元，但新買家最少只需付54萬元首期。相反，上月成交單位樓價較低，但首期最少要100萬元。

同區沙田河畔花園呎價再升穿2萬元，是今年6月後首見。中原杜文俊表示，該單位為A座高層8室，實用面積242方呎，放盤價498萬元，僅減價8萬元後，即以490萬元售出，呎價20,248元。據了解，沙田河畔區二手屋苑，10月上半月僅錄約7宗買賣，但周三晚至昨日傍晚再增至少5宗，反映交投加快。

●花都廣場反價3萬沽貨

事實上，二手業主信心明顯轉強，粉嶺花都廣場單位遭兩度撻訂後，業主再加價後售出。市場消息指，該盤5座中層一個實用面積392方呎兩房單位，9月時曾以517萬元沽出，因買家看淡後市選擇撻訂。其後於本月初再以483萬元重售。

據了解，由於新買家只付約5,000元訂金，後因個人財政問題，決定棄購。原業主預計未來樓市有機會再升，有意轉售為租，不過，終決定再以505萬元放售，市傳再反價3萬元，至508萬元售出。

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