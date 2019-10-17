夜市UPDATES：道指飆百點　港夜期高水

英國達成脫歐協議及重磅股業績亮麗，提振市場情緒，美股道指高開後衝高逾100點，目前升幅縮至84點，報27,086點；標指升穿3,000點關至3,007點；納指報8,173點，升49點。港股期指夜市報26,913點，升28點，高水65點。

道指成分股強生公司和摩根大通股價升逾1%。總體而言美企業績期開局良好，FactSet的數據顯示，在報告的標指成分股公司中，超過76%的收益超出了分析師的預期。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數增加4,000人至21.4萬人，略少過市場預期的21.5萬人。

英國與歐盟已經達成脫歐協議，不過這份協議還需要得到英國議會與歐盟成員國的同意。英國執政保守黨的主要盟友—北愛爾蘭民主統一黨表示，它仍然反對該協議草案。

受英國脫歐協議消息影響，英鎊兌美元報1.2819，跌0.07%。歐洲股市攀升，當中英股升0.81%；德股升0.3%；法股升0.03%。

【21:30】歐盟和英國達成脫歐協議，紓緩市場疑慮，美股開市早段攀升，道指漲93點，至27,095點，但之後升幅收窄；納指漲54點，至8,178點；標指升13點，至3,003點。

Netflix上季純利急升65%至6.65億美元，每股盈利1.47美元，遠勝市場預期的1.04美元，股價早段漲6.29%至304.3美元。

摩根士丹利上季純利和收入雙雙高於市場預期，期內來自定息收入業務的收入勁升21%至14.3億美元，抵銷股票交易收入減少的影響。大摩股價早段漲3.39%至44.24美元。

國際商業機器(IBM)連續第5季收入倒退，反映雖然該公司7月完成收購軟件公司Red Hat，但未能抵銷其他業務持續放慢的影響。IBM股價早段挫5.38%至134.45美元。

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