平安證券控股股東押股借貸違約　股份復牌

根據公司公告，長青於2017年1月20日借海通國際證券14.64億港元之信貸融資以償付強制性要約之代價。長青所持有及透過該等要約所收購之公司所有股份已質押予海通國際證券。一旦發生違約事件後，海通國際證券有權行使股份押記下之權利及權力，包括代表長青填寫抵押股份之轉讓文件，並以長青之名義行使抵押股份所附有之任何投票權。

自2019年1月起，長青未能根據融資協議之條款維持貸款對價值比率，主要由於股份市價下跌所致，因而發生融資協議項下之違約事件。

因此，海通國際證券有權行使股份押記項下之權利及權力，於2019年7月至9月期間根據股份押記行使其出售權，並已於公開市場出售長青所持有之合共1.16億股股份，相當於公司已發行股本總數約2.25%，以償還海通融資項下之部分未償還款項。

於周四(17日)，長青持有28.8億股股份，相當於公司已發行股本總數約55.75%，該等股份已全部質押予海通國際證券。

然而，公司尚未接獲海通國際證券通知其將如何處置長青所持有之抵押股份。倘若海通國際證券繼續執行股份押記或出售長青所持有之全部抵押股份，可能導致公司之控制權變動，公司將根據上市規則於適當時候就此另行發出公告。

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