債息曲線回復陡峭　預示衰退警號解除？

美國國債孳息率曲線倒掛被視作經濟衰退的先兆，雖然目前該曲線再次變得陡峭，但這是否表明衰退警號解除？市場意見變得分歧。

傳統理論上，陡峭的曲線是對經濟增長和通脹壓力的預期正在壓制債券價格的信號，從而提高了長期孳息率，但由於這十年來的全球央行刺激措對市場產生扭曲，這給予投資者留下了不同的解讀空間。

美國3個月期和10年期國債孳息之間的價差在8月份低至負51個基點，意味兩者發生倒掛。投資者密切關注這個孳息曲線，或者其他短期孳息率和長期孳息率倒掛的情況，因為自第二次世界大戰以來，曲線倒掛這都發生在最近九次衰退之前。

目前3個月期和10年期國債孳息率的價差回到10個基點，代表兩者不再倒掛。

一些投資者表示，曲線回復陡峭是由近期對英國有望有秩序地退出歐盟，以及世界上最大的兩個貿易夥伴美國和中國接近達成貿易協議的預期推動的。而且美國聯儲局上周宣布，每月至少購買600億美元的美國國債，這有助於降低短期國債的孳息率。

更為悲觀的解讀是，孳息率曲線會在倒掛後都變得陡峭，這都出現在出現在最近三次經濟衰退之前出現。

荷蘭合作銀行（Rabobank）美國高級策略師菲利普·馬里（Philip Marey）表示，曲線沒有倒掛不值得慶祝，這是風暴來臨前的平靜。

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