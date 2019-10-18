趙文傑　內地救市措施陸續有來

內地第3季GDP將於今日出爐，市場一般預期增速將放緩至6%，與次季的6.2%增幅相比，將呈現持續收縮的勢頭。中央官員今年3月於全國人大會議中表示，將今年GDP增長目標定於6至6.5%，如今出來的數字已處於目標範圍之下限，預料中央將會陸續推出救市措施，確保全年的經濟表現仍能達標。

據內地近期公布的經濟數據，確實有轉差的迹象。當中，8月份規模以上工業增加值按年實際增長4.4%，增速較7月回落0.4個百分點，並創2002年2月以來新低。該數值是反映工業企業在生產過程中新增價值，增幅的放緩就是代表企業盈利能力遭削減。

中央日前亦坦然承認，當前經濟下行壓力加大，實體經濟困難突出的事實。市場需要培育新的有效投資和消費需求，頂住經濟下行壓力，繼續做好促就業、穩物價、保民生工作，確保完成全年主要目標任務。

事實上，內地近月已有多項政策出台協助經濟轉型，以谷起內需為最大目標。如發改委於4月再度推出家電「以舊換新」政策、國務院於8月推出20項救市措施，涉及汽車、醫療及家電產業。基建方面，亦是中央重點的扶持範疇以配合谷起內需。國務院於六月批准地方政府發行專項債，用作興建基建項目的資本金；上月亦發布了《交通強國建設綱要》，提出發展共用交通及高智能物流營運模式，並配合衞星導航系統應用，為現代綜合交通運輸體系規劃發展。

此外中央亦正利用金融市場，協助企業融資，希望藉此令實體經濟最終受惠。人行已於上月公布全面及定向降準，而1年期的貸款市場報價利率(LPR)亦下調5點子至4.2%。另方面，中央亦希望透過放寬外資對金融市場的參與度，為內地帶來新資金，如外管局於上月決定取消QFII及RQFII的投資額度；期貨公司、基金管理公司及證券公司的找外資持股限制，都將於明年逐步取消。筆者預期一系列的扶持企業、改善經濟結構等多方位的救市政策，將會陸續有來。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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