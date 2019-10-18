英歐達新脫歐協議　歐股收市窄幅上落

市場關注英國脫歐最新進展，歐股收市窄幅上落。英國富時100指數收報7,182點，升14點或0.2%；法國CAC指數收報5,673點，跌23點或0.42%；德國DAX指數收報12,654點，跌15點或0.12%。

距離英國脫歐死線只餘2周，英揆約翰遜周四（17日）宣布與歐盟達成新脫歐協議，並公布兩份協議文本。新協議最大賣點是取消了備受爭議的北愛爾蘭「最後擔保」方案，推翻前首相文翠珊去年敲定的英歐單一關稅區條款，同時就北愛與愛爾蘭避免出現硬邊界達成共識。

不過，保守黨的盟友北愛爾蘭統一黨（DUP）表明反對協議，協議草案能否獲英國下議院通過成疑，英國硬脫歐危機未除。約翰會於周六（19日）向下議院提交草案，讓議員表決是否通過協議，抑或選擇硬脫歐。

達成脫歐消息傳出後，英鎊匯價急彈，兌美元最高見1.299，現報1.2846，升0.11%。

個股方面，全球第二大葡萄酒與烈酒生產集團保樂力加股價收跌4.17%，此前公司公布的首財季銷售額僅增加1.3%。

法國汽車零部件集團佛吉亞第三季度銷售額低於預期，該公司股價全日下跌6.52%。

愛立信股價收市上升6.18%，此前該電信設備製造商公布的季度核心利潤遠超預期，並提高了2020年的銷售目標。

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