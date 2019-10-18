林建岳旗下豐德麗預警盈轉虧
2019年10月18日 00:10
東網電視更多新聞短片
林建岳旗下豐德麗發盈警。
林建岳旗下豐德麗(00571)發盈警，預料業績由盈轉虧。公司根據本年7月底止年度之初步未經審核綜合管理帳目，預期該年度公司擁有人應佔將錄得綜合虧損，而去年同期則錄得綜合溢利約2.638億元。
公司解釋，虧損主要來自重估集團投資物業之公平值增值大幅下降，以及來自合營公司項目之物業銷售已經完成，而沒有溢利貢獻。
事實上，該公司先前公布截至本年1月底止的中期業績，已見股東應佔虧損按年顯著增加約17倍，達2.54億元，每股虧損0.171元，而2018年同期則虧損約1,429.5萬元。該公司公布中期業績時指出，上半年度股東應佔淨虧損大幅增加，主要是由於期內的投資物業公平值之淨額減少所致。
至於同系的麗豐控股(01125)，其上半年度股東應佔溢利亦只有6,900.5萬元，按年倒退80.77%，每股盈利0.211元。麗豐當時表示，股東應佔溢利減少主要是由於截至本年1月底止6個月來自重估投資物業之公平值增值較去年同期下降，以及來自銷售廣州御金沙之溢利貢獻較去年同期有所減少。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。