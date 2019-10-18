林建岳旗下豐德麗預警盈轉虧

公司解釋，虧損主要來自重估集團投資物業之公平值增值大幅下降，以及來自合營公司項目之物業銷售已經完成，而沒有溢利貢獻。

事實上，該公司先前公布截至本年1月底止的中期業績，已見股東應佔虧損按年顯著增加約17倍，達2.54億元，每股虧損0.171元，而2018年同期則虧損約1,429.5萬元。該公司公布中期業績時指出，上半年度股東應佔淨虧損大幅增加，主要是由於期內的投資物業公平值之淨額減少所致。

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