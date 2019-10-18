東方日報B1：鬆按揭24小時　二手樓交投飆兩倍

政府放寬按保的樓價上限，即時「谷起」二手樓交投。市場估計於新措施公布後僅約一日，已錄近百宗成交，較近期靜市暴升一至兩倍，當中將軍澳區有至少11宗買賣，料為較活躍的地區。買家入市門檻降低，即時推高樓價，沙田第一城兩房戶約一個多月反彈40萬元。

中原地產亞太區副主席兼行政總裁陳永傑稱，新措施公布後二手成交明顯加快，尤其是樓價介乎500萬至1,000萬元的物業。他又指，二手市場已淡靜多時，新按保計劃推出，用家對後市憂慮減少，資金較為鬆動下，紛紛決定入市。

各區之中，以將軍澳二手樓最旺。該行伍錦基表示，區內睇樓及問盤量增加，不少準買家都查詢有關新按保安排，希望以較少首期上車，交投之旺，為今年6月初後罕見。該區指標新都城即連錄買賣，美聯林志堅指出，項目1期3座高層兩房戶，實用面積364方呎，10月初叫價僅630萬元，周三晚獲追價至638萬元成交，呎價17,527元。

期間元朗亦錄至少9宗買賣，中原車子毅透露，放寬首置人士按保上限，即時刺激買家入市意欲，采葉庭7座低層A室，實用面積460方呎，上車客觀望樓市已一段時間，因新措施而信心大增，公布當天已極速決定以599萬元購入單位自用，呎價13,022元。

而鄰近的天水圍，約一日間錄7宗成交，當中6宗為嘉湖山莊，三房戶為主。祥益黃文樂稱，樂湖居5座高層G室，實用面積548方呎，準買家周三(16日)放工後帶同支票簿睇樓。之後被反價10萬元，以580萬元買入上址，呎價約10,584元。

此外，二手樓價反彈，美聯翁凱傑透露，沙田第一城49座中層D室，開價540萬元，當天晚上零議下易手，以實用面積304方呎計，呎價17,763元。據了解，同類43座另一個層數更高的單位，上月初僅售500萬元。

值得一提，是次成交樓價雖高出40萬元，但新買家最少只需付54萬元首期。相反，上月成交單位樓價較低，但首期最少要100萬元。

同區沙田河畔花園呎價再升穿2萬元，是今年6月後首見。中原杜文俊表示，該單位為A座高層8室，實用面積242方呎，放盤價498萬元，僅減價8萬元後，即以490萬元售出，成交呎價20,248元。據了解，沙田河畔區二手屋苑，10月上半月僅錄約7宗買賣，但周三晚至周四(17日)傍晚再增加至少5宗，反映交投加快。

事實上，二手業主信心明顯轉強，粉嶺花都廣場單位遭兩度撻訂後，業主再加價售出。市場消息指，該盤5座中層一個實用面積392方呎兩房單位，9月時曾以517萬元沽出，因買家看淡後市選擇撻訂。其後於本月初再以483萬元重售。

據了解，由於新買家只付約5,000元訂金，後因個人財政問題，決定棄購。原業主預計未來樓市有機會再升，有意轉售為租，不過，周四決定再以505萬元放售，最終反價3萬元，以508萬元沽出，呎價12,959元，較撻訂前貴25萬元。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。