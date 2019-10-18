美股收市：道指升23點　Netflix上漲逾2%

投資者繼續消化企業業績，美股全日反覆靠穩。道指收報27,025點，升23點或0.09%；標指收報2,997點，升8點或0.28%；納指收報8,156點，升32點或0.4%。

根據FactSet數據，已有7%的標指企業公布季績，超過78%的企業盈利超過市場預期。

The Earnings Scout行政總裁Nick Raich認為，分析員此前對美企業績的預測普遍略為悲觀，相信這個趨勢會在今年持續。

個股方面，Netflix上季純利急升65%，每股盈利1.47美元，遠勝市場預期的1.04美元，股價全日上升2.44%。

摩根士丹利上季純利和收入雙雙高於市場預期，股價收漲1.52%。

國際商業機器(IBM)連續第5季收入倒退，反映雖然該公司7月完成收購軟件公司Red Hat，但未能抵銷其他業務持續放慢的影響。IBM股價收挫5.52%。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數增加4,000人，至21.4萬人，略少過市場預期的21.5萬人，前周止持續申領人數減少1萬人，至167.9萬人，略多過市場預期的167.5萬人。

此外，美國9月份新屋動工自12年高位回落，按月跌9.4%至以年率計125.6萬間，少過市場預期的132萬間；期內建築批核跌2.7%至以年率計138.7萬間，多過市場預期的135萬間。

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