港僅用四成發展潛力　梁定邦：金融市場結構堅實

曾擔任中國證監會首席顧問的香港證監會前任主席梁定邦接受《東網》專訪時表示，香港對中國內地經濟仍有很大貢獻，故依然有不可替代的位置。他續指目前香港只是用去四成的發展潛力，相信若解決今次反修例風波，香港繼續會有很大發展空間。

他表示，現時香港超過二千家上市公司當中，約八成收入來自中國內地，而且在內地註冊成立並在香港上市的H股數量龐大，加上擁有中國境外最大的人民幣資金池等，香港對內地經濟有很大貢獻。

再者，香港在連接中國與國際亦有優勢，故他相信內地不會因為今次社會事件「懲罰」香港，「我有好多朋友在內地政府任職，包括央行行長等，他們仍然好支持香港！」

梁又指，現時香港已用的發展潛力「一半都沒有」：「證券市場仍有發展空間，固定收益市場才剛開始，金融科技有無限潛力，如果美國市場民粹化（例如要求在美國上市中資企業取消上市，以及限制美國政府退休基金對中國投資等），對香港會帶來更多機會，香港金融中心的市場結構仍好堅實。」

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