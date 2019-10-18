低市價逾30%　甲級商廈減租救市

社會動盪不安影響香港營商環境，連累香港經濟陷入衰退，以致港島核心區甲級商廈租金顯著下跌。有物業代理透露，金鐘美國銀行中心有高層寫字樓單位，以平均每方呎約58港元租出，較市價低逾30%，更創該商廈逾三年來的新低呎租紀錄。

上述寫字樓單位面積約3,857方呎，享有海景及山景，每月租金接近22.4萬元，較舊租低近20%。該商廈之前的呎租低位，要追溯至2016年初，當時一個面積720方呎的高層單位，成交呎租約50元。翻查資料，去年商廈市場高峰時，該廈曾錄得多宗高層單位呎租逾百元個案，現時市值呎租介乎80至90元。

此外，銅鑼灣區商廈更出現個別企業提前退租個案。據土地註冊處資料顯示，區內信和廣場一個面積約7,500方呎單位，原由一家地產顧問公司於2016年2月份承租，租約期長達5年，直至2021年2月底，首三年租金逾35.6萬元，其後兩年為37.5萬元，但上述租約已於8月份取消。

據了解，該公司近月已改為租用同區電氣道一個寫字樓單位，面積約4,000方呎，呎租約40元，每月租金約16萬元，較原本租用的辦公室面積縮細約47%，但租金則節省約57%。

地產界普遍看淡商廈後市。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝表示，若未來數月整體經濟走勢持續向下，不排除市場會出現更多退租個案，或個別公司轉租面積較細單位以減少支出。早前該行發表報告預期，今年中環甲廈呎租將回落6%至8%，明年跌幅更會高達8%至13%。

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