【產經專題】樓宇按揭紛轉Plan　銀行大混亂

按揭證券公司放寬高成數按揭保險，致銀行按揭申請大塞車！按揭代理透露，新措施公布前獲批按揭的業主，紛拒絕提取貸款，選擇重新向銀行申請較高成數的按揭貸款，銀行審批按揭時間普遍由一個月延長至兩個月，呼籲準買家置業前爭取延長物業成交期，免失預算。

按證公司周三(16日)起上調按揭保險覆蓋的樓價上限，包括800萬元或下物業可敍做九成按揭，1,000萬元物業則可敍做八成。

中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，周四(17日)接獲大量客戶查詢，七成為準備入市的買家，其餘包括正採用發展商提供高成數按揭計劃(俗稱呼吸Plan)的業主，希望能受惠新措施，將貸款轉至銀行而達至慳息效果。另外，也有已獲批按揭客戶希望重新申請較高成數按揭，以減低首期支出，令財務更寬裕。

不過，由於銀行收到大量查詢及申請，加上面對之前積壓的審批個案，以及需時了解與適應新措施的要求，令到審批個案需時更久，由以往最快兩個星期批出按揭貸款，至今普遍要長達一個半至兩個月。王氏建議準買家入市之前，要多向不同銀行申請，以免受按揭的審批進度影響成交。

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，新政策推出後，不少待審批貸款的業主傾向重新申請按揭，以獲取更高成數的借貸，或影響新按揭申請的進度，建議業主可以與賣家商議延長成交期至三個月，確保有足夠時間申請按揭貸款，並且在簽署買賣合約之前，到銀行做預先批核，以免失預算。

按證公司發言人解釋，經已遞交或獲批的申請，如未提款而又欲使用修訂後的按保申請人，應與所屬銀行聯絡，確認能否及時完成更改和提取貸款。該公司在收到銀行的更改要求後，需時約七個工作天處理。

他又釐清，一如以往，600萬元或以下物業的八成按揭保險計劃，可以申請轉按和套現。在新增適用範圍下物業價值如超過600萬元，可申請轉按，但不能套現。

至於新措施只適用於已落成物業，必須在申請按揭的時候已符合要求。按證公司解釋，已落成的一手住宅物業同在新措施適用範圍之內。一般而言，樓盤於發出入伙紙及滿意紙之後，買家申請按揭時所簽的是現樓按揭契，便合乎已落成物業的定義。

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