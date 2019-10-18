【市前重點睇】美股靠穩　英鎊企1.286水平

●美匯指數隔夜低見97.49；圓匯報108.5；歐元兌美元報1.112；英鎊高見1.299後回順，暫企1.286水平。港匯報7.8441。離岸人民幣(CNH)在7.08水平。金價在1,490美元徘徊；油價回升，紐油彈上54美元。道指期貨偏軟。中國將公布第三季度國內生產總值(GDP)、9月工業增加值和零售總額等重要經濟數據。

●香港對沖基金業經歷十年前全球經濟衰退以來規模最大的季度資金外流，第三季淨贖回額總計約10億美元。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加4,000人，至21.4萬人，略少過市場預期的21.5萬人。

●美國9月份新屋動工由12年高位回落，按月跌9.4%至以年率計125.6萬間，少過市場預期的132萬間。

●港股ADR指數收報26,823點，跌25點。

●即月恒生指數夜期收報26,885點，無升跌，高水37點，成交23,437張。

●沙特國家石油公司沙特阿美的上市計劃或推遲幾周，以理清上一季度業績才上市，因之前發生的沙特石油設施襲擊事件，一度令產量短暫減半。

●紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，就應對經濟下行風險，聯儲局擁有大量工具可用，包括資產購買和前瞻指引，但強調貨幣政策無法抵銷貿易問題和地緣政治風險，也不能改變這兩方面因素。

●美國10年期國債孳息率升1.23點子，報1.7518厘。

●紐約期油收報每桶53.93美元，升0.57美元或1.07%；布蘭特期油收報每桶59.91美元，升0.49美元或0.82%。

●紐約期金收報每安士1,498.3美元，升4.3美元或0.3%。

●英國首相約翰遜與歐盟達成脫歐協議，可能為本月英國最終脫離歐盟鋪路，但北愛爾蘭民主統一黨拒絕支持該協議。約翰遜周六面臨議會的嚴峻考驗。

●德國政府下調2020年增長預期至1%。料全球需求下降、英國脫歐和持續的貿易爭端令經濟受壓，且影響將持續到明年。

●中國商務部：中美團隊正就經貿協議的文本保持密切溝通，並已開始就下一階段進行討論。中方最終目標是停止貿易戰，取消全部加徵關稅。總理李克強指，中方將更嚴格保護知識產權。

-白宮經濟顧問庫德洛：外界不應該對於中美貿易談判如此悲觀。中美貿易談判雙方都有很大的動力，有協議。

●IMF總裁呼籲扭轉威脅全球經濟增長的關稅措施，因貿易緊張局勢對全球經濟和金融市場正構成愈來愈大的風險。

●消息指，中國計劃推動企業在上海自貿區發債，包括美元債及人民幣債。

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