香港對沖基金錄得十年以來最大季度資金外流

外電報道，香港的對沖基金業出現十年以來最大規模的季度資金外流，市場進一步憂慮社會活動對香港金融中心地位及投資者信心的影響。

據研究公司Eurekahedge Pte數據，截至9月份的3個月，淨贖回額總計約10億美元，為2009年第二季度以來最高水平。該公司指，香港的社會活動令市場不安，此次資金外流與2018年因部分基金管理人的回報欠佳，全球對沖基金遭贖回的趨勢一致。

Eurekahedge Pte表示，截至8月份，香港對沖基金資產總額迄今按年增長69億美元，至920億美元；相對於香港的對沖基金資產總額，撤出的資金規模仍屬較溫和；資產管理規模5億美元或以下的中小型對沖基金佔客戶資金外流的大部分，大型基金則錄得資金流入。自2009年以來，該行業每年都錄得資金淨流入。

分析師Mohammad Hassan表示，香港的社會活動尚未構成重大風險，除非事態真正失控，否則香港的基金管理公司為中國境內市場，以及整個地區提供的機會和渠道，不太可能黯然失色。

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