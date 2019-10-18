【股民熱話】好過炒股票？中國豬價仲有排升…

內地官方數據顯示，9月份居民消費價格(CPI)按年上升3%，乃2013年11月以來最大升幅，亦較市場預期的2.9%高。更令人關注的是，9月份單是豬肉價格按年升幅達69.3%，影響CPI上升約1.65個百分點，顯見豬價飆升是CPI高企的主要原因。

為了緩解「非洲豬瘟」疫情導致豬價持續飆升的問題，中國已加大進口美國豬肉，又釋放國家儲備豬肉來應付需求，可若豬瘟情況未受控，即將到來的農曆新年，豬價仍有上升壓力。所以股民都戲言，呢期炒「豬肉」回報好過炒股票！

豬價上升，客觀上升拉升了通脹，但股票價格冇反應，皆因經濟前景差，如今大家都在擔心撇除豬價因素實際出現通縮多過通脹，皆因利率低企，經濟增長每況愈下，居民消費信心下降，一定程度抵銷了豬價上升對整體通脹的影響。

再講，有別於對上兩個中國通脹期(2006至2007年CPI曾高見逾8%；2010至2011年CPI曾高見6%)，如今中國對減息及大水漫灌的做法相當審慎，增加投放的信貸都有「定向」目標，在缺乏游資下，現時再復現通脹急升的機會並不高。此外，官方公布9月份生產物價指數(PPI)按年跌1.2%，已連續3個月處於負增長，亦是逾9年新低。惟即使原材料價格下跌，消費層面亦未見得有條件推高通脹。

據內地官員在8月底時指出，內地豬肉缺約1,000萬公噸，今年下半年至明年上半年將面臨「極度嚴重」的豬肉供應壓力。也許，9月份豬價的按年升幅雖高，但尚未見頂，中國的通脹仍會維持在高位，但若撇除豬價因素，實際通脹並不高。故沾手通脹概念如食品股，還是要見好識收。

東方產經專欄作者帥哥

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