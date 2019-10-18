墨爾本大學區現樓兩房首期29萬港元起　呎價3800元

【特約報道】澳元走勢屢創歷史低位，海外資金爭相進入該國物業市場，世界最佳宜居的熱門城市墨爾本更成為投資者的首選。Ray White獨家代理推出鄰近墨爾本大學區的兩個現樓樓盤，兩房單位首期僅約29萬港元起，提供一房至三房間隔，呎價約3,800元起，所有單位均連同車位發售。兩項物業已屆現樓，若買家買入住宅物業，將可即買即收租，立即實現「以房養學」的投資策略。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，是次帶來的兩個項目，靠近城市內最著名的墨爾本大學，車程僅約5至15分鐘。其中Prosper來自Parkville，該區提供多項綠化設施、濕地公園、動物園，而且與市中心的距離非常接近，非常宜居。

至於另一個Found則位於Carlton區，該區屬整個城市中最具文化氣息的地方，區內多項建築物採用維多利亞式風格，四處也是保育建築，甚少高樓大廈，令整個街道也有濃濃的藝術氣息。他又補充，近年當地政府已經很少容許上述地區興建新項目，坦言未來數年也預計難以再有新供應，認為區內房屋供應可說是一房難求。

景觀方面，兩個項目同樣享有開揚視野。他表示，由於Prosper為一幢樓高14層的公寓，而周邊的建築物樓層不高，故項目可望向動物園、公園方向，享開揚景觀。而Found雖然只有6層高，不過由於Carlton區大多是受保育的建築，周邊建築物只有兩層高，故依然可以享有開揚視野。而上述兩個項目均提供一房至三房戶，最平的一房戶售價僅36萬澳元。

上述兩項住宅項目由澳洲最大之一、擁有超過95年建築經驗的房地產發展商Frasers Property Australia 打造。他指出，該集團項目遍布英國、澳洲、新西蘭、新加坡、泰國、中國以及越南。而在澳洲亦有多年的開發經驗，業務涵蓋住宅用地、住宅和公寓、商業、零售和工業物業、投資管理以及物業管理發展，更曾在澳洲打造的著名項目包括悉尼市中心最大的綜合住宅項目，備受投資者追捧。

至於租務市況則不需要擔心，許嘉宇表示，鄰近大學區及市中心向來供應極少，每年均有大量學生及白領人士進駐。他更指出，澳洲學校一向在每月的二月份開學，而現時已接近年底，不少家長投資者已正在為前往當地讀書的子女，籌備居所。

故他認為，是次推出的兩個現樓項目，絕對適合用家即買即住，同時亦可以實現「以房養學」的投資策略，即把多出的房間出租換取租金收入，而且物業長遠將錄得資產升值，能夠額外賺取收益，以支持子女的學費及生活費，實現零成本留學。

近年投資澳洲物業已成大勢。許氏補充，過往經該行售出墨爾本大學區一帶的住宅單位，已接近300伙，買家不乏家長客及投資者，他們普遍也認為大學區每年也有新學生，而且近年匯率低水，投資該區物業並出租予留學生，可獲取穩定回報。

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墨爾本大學區物業展銷會

日期： 10月18至20日 (周五至周日)

時間： 下午二時至晚上九時(周五) /早上十一時至晚上七時 (周六、日)

地點： The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

免費講座:「以房養學」【低成本留學澳洲策略】

時間：下午1時及4時 (每日二場 周末限定)

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