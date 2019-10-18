港股受制二萬七關　騰訊友邦撐市　地產股回軟

內地公布第三季GDP等多項重要經濟數據後，港股升幅一度擴至136點，恒生指數高見26,985點，惟二萬七關繼續有阻力，暫於26,900水平爭持；國企指數升逾50點，主板成交230億港元。

石藥集團升2.2%，是表現最佳藍籌；吉利汽車升2%緊隨其後。幾隻重磅股撐市，友邦保險升1.4%；騰訊及中國移動升0.8%；中國平安升0.6%。

地產股回吐，信和置業及新世界發展跌1%及0.9%，是表現最差兩隻藍籌；新鴻基地產、九龍倉置業及恒基地產跌0.1%至0.4%。

手機設備股有買盤，舜宇光學及比亞迪電子升近2%；中興通訊及丘鈦科技升2.4%及2.7%；瑞聲科技靠穩。

【09:20】重磅藍籌做好 中生製藥回吐

內地即將公布第三季GDP等經濟數據，港股開市靠穩，恒生指數升62點，報26,910點；國企指數高開16點，報10,604點。

重磅藍籌做好支撐大市，友邦保險升1%；中國平安及中國移動升0.4%；騰訊升0.3%；滙豐控股及建設銀行升0.1%。

其他藍籌股個發展，創科實業升2%表現最佳；英國達成脫歐協議，長江基建升0.9%。中國生物製藥跌1.2%，是表現最差藍籌。中華煤氣及電能實業跌0.7%。

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