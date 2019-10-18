【即市分析】中資電訊股有勢起動？

大行花旗指出，中國電信及聯通的5G網絡共享或節省多達11%的5G資本開支，估計中電信的EBITDA受惠程度或高於聯通，而「攜號轉網」將在全國範圍展開，如中電信市佔率提升，股價應可受惠。該行又指，在板塊中首選中電信，將其投資評級上調至「買入」，目標價由3.9元上調至4.7元，同時維持聯通及中移的「買入」評級，前者目標價上調5%至11元；後者目標價則為82元。

此外，摩根士丹利表示，市場預期中資電訊商於今年下半年的收入趨勢或改善，但該行估計第三季復甦或慢於預期。中移將於下周一(21日)公布第三季業績，該行預計中移上季服務收入按年跌0.9%至約1,608億人民幣，第三季純利按季跌16.5%至270億元人民幣。在三大中資電訊股中，該行偏好聯通及中電信多於中移。

走勢上，聯通近期走勢最靚仔，雖然本周有整固之勢，但只要後市守穩100日線約8.1元仍然博得過，目標價睇8.8元，跌穿8元止蝕。至於中移及中電信近期以橫行上落為主，值博率不大，可先放入觀察名單。

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