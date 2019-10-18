中國第3季GDP按年增6%遜預期 再創有紀錄新低

中國第三季度國內生產總值(GDP)按年增長6%，再創27年有季度數據紀錄以來新低，預期增長6.1%，前值升6.2%。另外，今年首3個季度，國內生產總值697,798億元人民幣(下同)，按年增長6.2%，符預期。

中國國家統計局表示，目前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，全球經濟增長放緩，外圍不穩定、不確定因素增多，國內經濟下行壓力較大。第四季GDP增速得大機會繼續放緩，但有力支撐因素很多，例如9月份製造業PMI有所加快，以及去年同期基數較低。

另外，9月規模以上工業增加值按年實際增長5.8%，好過預期；按月增長0.72%。而1至9月按年增長5.6%。

按經濟類型計，9月國有控股企業增加值按年增長4.9%；股份制企業增長6.9%，外商及港澳台商投資企業增長2.9%；私營企業增長6.7%。

上月社會消費品零售總額34,495億元，按年增長7.8%。而首3個季度涉及總額296,674億元，按年名義增長8.2%。

9月全球固定資產投資按年增長4.7%，按月增長0.41%。其中，民間固定資產投資264,805億元，按年增長4.7%。而今年首9個月，固定資產投資461,204億元，按年增長5.4%。

至於受市場關注的豬肉產量，在1至9月的產量按年跌17.2%至3,181萬噸。

內地全國房地產開發投資在1至9月錄得98,008億元，按年增長10.5%。其中，住宅投資72,146億元，增長14.9%，增速持平。同期商品房銷售面積119,179萬方米，按年跌0.1%；商品房銷售額111,491億元，增長7.1%。

此外，上月生產原油按年增長2.9%至1,564萬噸。首3個季度生產原油14,313萬噸，按年增長1.2%。9月進口原油4,124萬噸，按年增10.8%。在首3季進口原油36,904萬噸，按年增9.7%。發電方面，9月為5,908億千瓦時，按年增長4.7%；首3個季度為5.3萬億千瓦時，按年增長3%。

9月份失業率與上月持平，全國城鎮調查失業率錄5.2%。在首3個季度，全國城鎮新增就業1,097萬人，完成全年目標任務的99.7%。

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