【高盛推介】嚴選恒指牛熊購沽證
2019年10月18日 10:42
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高盛(亞洲)有限責任公司：英國與歐盟達成新「脫歐」協議，市場對此看法正面；美股收升；恒指周五(18日)早市繼續向上，最新企26,850點水平。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見近期資金追捧熊證，當中昨日錄得約8,230萬港元資金流入。認股證方面，亦見近期資金追捧認沽證，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約8,280萬元。
過去數日大市進一步向上，牛證資金則集中留意26,000至26,100點水平，當時最貼價的產品，令街貨變高。今日則有新一批更貼價的牛證上市。投資者如計劃部署牛證，可留意當中市場上最貼價的恒指牛(59888)，收回價與現價有約500點差距。以及可留意同是今日新上市的恒指牛(59892)。
恒指牛(59888)，收回價26,308點，行使價26,208點，換股比率10,000，槓桿比率41.4倍，新上市、市場上最貼價兼槓桿最高牛證。
恒指牛(59892)，收回價26,168點，行使價26,068點，換股比率10,000，槓桿比率35.4倍，新上市貼牛。
恒指熊(55832)，收回價27,200點，行使價27,300點，換股比率10,000，槓桿比率61.1倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(56214)，收回價27,338點，行使價27,438點，換股比率10,000，槓桿比率47.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指沽(29323)，行使價25,888點，2020年02月27日到期，實際槓桿12.2倍，貼價兼高槓桿。
恒指沽(23929)，行使價23,988點，2020年02月27日到期，實際槓桿14.1倍，價外、低面值兼高槓桿。
高盛其他產品條款：
恒指熊(55990)，收回價27,138點，行使價27,238點，槓桿比率65.6倍。
恒指熊(54327)，收回價27,388點，行使價27,488點，槓桿比率42倍。
恒指購(24650)，行使價27,100點，到期日2020年02月27日，實際槓桿11.9倍。
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