【專家點評】英鎊兌美元已見底

上周最令人喜出望外的貨幣首推英鎊兌美元，短短2個交易日一度由1.2205急升至1.2707合共502點子或3.5%，殺一眾仍在1.22、1.23水平做淡博英鎊「硬脫歐」的淡友一個措手不及。

當時市場消息傳出英國首相約翰遜跟愛爾蘭總理會面後，很有可能簽署一份貿易協議，而上周五歐洲理事會主席圖斯克又指脫歐協議有積極訊息，不過約翰遜的方案能否獲得歐盟27成員國同意仍是未知之數，跟歐盟能否在限期前達成協議仍有風險。

歐盟召開大會，如英國未能於10月31日前如期「脫歐」，英國首相約翰遜則必須把握這幾天在歐盟會議中的機會，向歐盟申請延遲「脫歐」，例如將龍門再次推後3個月至2020年1月31日。如約翰遜一旦落實跪低並向歐盟申請延遲「脫歐」，將反過來把過去數月因擔心他強硬態度而出現的英鎊淡倉，提供獲利的誘因，為市場帶來進一步刺激。

始終過去3年多、自2016年6月起困擾英鎊兌美元的主題離不開「硬脫歐」三個字，去年英鎊一度高見1.43、今年一度反彈至1.33，即過去3年欲沽英鎊兌美元的投資者，應該早已作好部署，根本毋須要等待到揭盅一刻才大手沽空，於1.22至1.23水平才沽空的只能說是後知後覺的投資者。

因此，筆者早已明言此水平不適合沽空，以上的所謂「好消息」只屬為淡友提供獲利平倉的藉口。英鎊的急升只是一眾淡友人踩人將淡倉平倉的結果，亦屬投資者打賭英國跟歐盟或有機會再搬龍門、將脫歐死線再度延遲的憧憬。

由於執筆時到脫歐死線就只有約2星期，可以預期每天均有最新英國脫歐的消息，為短線投機者提供大量短炒機會。

技術上，今年英鎊兌美元的低位基本上已確認出現，月線圖上低位1.2196更不能跌穿。短線英鎊兌美元將進一步上衝機會高，重要阻力區在1.2865至1.2900，本周一旦升至此區可以考慮反手沽出英鎊，不過整體走勢上英鎊已將早前的頹勢逆轉，今年內再見1.25下的機會大大減低，重要支持區在1.2520至1.2580，預計未來一段時間英鎊將在1.25至1.29之間運行。

艾德證券期貨董事總經理 陳健豪

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。