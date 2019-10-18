【瑞通推介】滙豐月尾放榜　購沽證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：英國與歐盟達成脫歐協議，另個別美企業績勝預期撐市，道指隔晚收報27,025點，升23點。恒指周四(17日)收升184點，今早早段靠穩，並一度重上26,900點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾4,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,900萬元，反映投資者繼續看淡後市表現。

昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價25,200至25,299點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

英國首相約翰遜與歐盟委員會主席容克達成新脫歐協議，不過文本仍需雙方議會的批准，有券商料協議有55%機會被英國國會否決。滙豐控股今早於61元附近徘徊，以早前的56.8元的近期低位起步計，迄今累升逾7%，已收復多條移動平均線，即市阻力先看250天線(61.4元)，下方支持可參考60元。

滙控將於本月28日公布季績，有券商料集團上季稅前盈利按年跌16%；另最近有報道指集團正考慮縮減美英德法等國家的股票業務，又有傳出售法國零售銀行業務。昨有逾150萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有44萬元淨流入。

美團點評近日在90元附近上落爭持，但仍能守穩上升中的10天線(88.5元)，技術走勢仍強。股份昨盤中曾逼近93.65元的上市高位，但其後升勢回順，收於91元關口前；今早低開於90元之下後逐步回升，重上91元。分別有1,474萬元及165萬元於昨日淨流入其好倉和淡倉。

同樣被視為受惠英國與歐盟達成脫歐協議的長和，昨微跌收73.25元，結束6日升勢；今早繼續整固，回落至73元之下。向上反彈阻力可留意75.2元附近的250天線。昨分別有40萬元和3萬元淨流出其好倉和淡倉。

港交所日前擱置收購倫交所後，股價由226元水平輾轉回升，至近日受制於240元關口，昨日則以近全日高位237元微升收市；今早向好，升破一個月高位239元。昨分別有222萬元和7萬元淨流出其好倉和淡倉。

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