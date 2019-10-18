【即市分析】日清食品有勢再創新高？
2019年10月18日 11:15
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東方產經專欄作者桃桃：港股近日氣氛向好，順勢追入強勢股，不失為短線掘金機會。股價長升長有的日清食品(01475)，昨日(17日)股價飆升近8%，配合成交突破對稱三角形態，有望再創歷史新高，值得留意。
近年內地經濟已至樽頸位，加上中美貿易戰威脅，經濟下行壓力頗大，對於主力銷售即食麵的日清食品有利，該公司目前佔內地即食麵市場份額約20%，排行第二。未來若然進一步經濟收縮，料對其影響相對細。
大行野村發表研究指，受銷售增長及即食麵持續高端化帶動，日清食品上半年於內地銷售按當地貨幣計升逾12%，由於新產品及便利店的分銷渠通快速發展，料利潤會於下半年擴張；估計日清將增加滲透率和受惠消費升級，上調2019至21年盈利預測14至15%，重申「買入」評級，目標價升至7.5元。
走勢方面，日清由今年初開展升浪，上升軌由一月延續至今，昨升逾7%報7.18元，蓄勢挑戰歷史高位7.22元，目前MACD牛叉擴闊，短線先睇7.5元，中線難以估頂，只能順勢而為。不過話說回頭，日清市盈率已屆37倍，遠高於同板塊的康師傅控股(00322)及統一企業(00220)的30倍，入市高追只宜小注，且須嚴守止蝕。
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