【午市重點睇】美元偏軟　人民幣向下

2019年10月18日 12:03
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    ●內地GDP數據遜預期，離岸人民幣(CNH)低見7.083，最新處7.079。美匯指數回軟至97.5；圓匯企108.5；歐元兌美元報1.112；英鎊反覆企1.285。港匯報7.8432。金價報1,492美元，布油報59.61美元，紐油報53.81美元。道指期貨跌26點。
    ●港股受制二萬七關，恒生指數半日跌24點或0.09%，報26,824點。https://bit.ly/2VPYMKg
    -異動股：大股東押股借貸違約，平安證券曾挫22%。
    -新股專輯：4新股登場，信懇智能曾炒高1倍。
    -異動股：與韓企合作推進5G服務，中電信升2%。
    -昊海生物科技擬發行1,780萬股A股。
    ●【即市分析】
    -日清食品有勢再創新高？https://bit.ly/2MpnIFr
    -中資電訊股有勢起動？https://bit.ly/2nZD3TM
    -恒指下一個阻力位喺...https://bit.ly/2MsT3Hr
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市反覆偏軟。https://bit.ly/2VPUAu9
    ●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/35HSzEJ
    ●中國第3季GDP按年增6%遜預期，再創有紀錄新低。https://bit.ly/2VPCMPy
    -麥格理料中國第四季GDP跌穿6%。
    -莊太量料內地GDP長遠要「保五」。
    -楊宇霆指第三季GDP符合預期。
    ●港元拆息︰1個月期升至1.56厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0690，較上日上調99點子，結束兩連跌，並創9月16日來新高。
    ●人行逆回購300億元人民幣，全周淨投放2,300億元人民幣。
    ●香港對沖基金錄得十年以來最大季度資金外流。https://bit.ly/2oQGRah
    ●「鱷王」達利奧：全球經濟陷大衰退，神似上世紀大蕭條。
    ●全球經貿戰：IMF指局勢若升級，經濟增長恐脫軌。
    ●日本9月核心CPI按年增0.3%，符合預期。
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