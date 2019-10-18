【午市重點睇】美元偏軟 人民幣向下
2019年10月18日 12:03
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●內地GDP數據遜預期，離岸人民幣(CNH)低見7.083，最新處7.079。美匯指數回軟至97.5；圓匯企108.5；歐元兌美元報1.112；英鎊反覆企1.285。港匯報7.8432。金價報1,492美元，布油報59.61美元，紐油報53.81美元。道指期貨跌26點。
●港股受制二萬七關，恒生指數半日跌24點或0.09%，報26,824點。https://bit.ly/2VPYMKg
-異動股：大股東押股借貸違約，平安證券曾挫22%。
-新股專輯：4新股登場，信懇智能曾炒高1倍。
-異動股：與韓企合作推進5G服務，中電信升2%。
-昊海生物科技擬發行1,780萬股A股。
●【即市分析】
-日清食品有勢再創新高？https://bit.ly/2MpnIFr
-中資電訊股有勢起動？https://bit.ly/2nZD3TM
-恒指下一個阻力位喺...https://bit.ly/2MsT3Hr
●A股快報：滬深三大指數半日收市反覆偏軟。https://bit.ly/2VPUAu9
●亞洲股市：日股中段漲不足百點。https://bit.ly/35HSzEJ
●中國第3季GDP按年增6%遜預期，再創有紀錄新低。https://bit.ly/2VPCMPy
-麥格理料中國第四季GDP跌穿6%。
-莊太量料內地GDP長遠要「保五」。
-楊宇霆指第三季GDP符合預期。
●港元拆息︰1個月期升至1.56厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0690，較上日上調99點子，結束兩連跌，並創9月16日來新高。
●人行逆回購300億元人民幣，全周淨投放2,300億元人民幣。
●香港對沖基金錄得十年以來最大季度資金外流。https://bit.ly/2oQGRah
●「鱷王」達利奧：全球經濟陷大衰退，神似上世紀大蕭條。
●全球經貿戰：IMF指局勢若升級，經濟增長恐脫軌。
●日本9月核心CPI按年增0.3%，符合預期。
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