鎊匯仲有得上？分析：倘脫歐順利可再升5%

英國與歐盟達成新脫歐協議，草案周六(19日)提交英國國會表決。分析員普遍預期，如果草案順利過關，英鎊有望上漲半成。

投資管理公司Newton固定收益投資組合經理Howard Cunningham認為，如果英國議會批准脫歐協議，英鎊有望上漲約5%，但英國國債將下跌。

瑞士百達資產管理亦看好英國股匯前景，預期由現時開始，英鎊將至少有5%的上漲空間，英國股票則至少升10%。不過，若首相約翰遜未能獲得跨黨派的支持，相信英國會進行大選或另一次公投。百達資產管理補充，對以美元計價的國際投資者來說，英國股票及英鎊目前處便宜水平。

受脫歐消息帶動，英鎊兌美元周四(17日)一度逼近1.3關，處約5個月高位；惟市場對協議是否通過仍存憂慮，英鎊周五(18日)回軟，一度跌至1.2839，最新仍跌0.29%至1.2852。

另方面，英倫銀行行長拉姆斯登表示，英國平穩脫歐可能令加息重新成為選項。

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