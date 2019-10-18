【專家點評】十三五規劃帶動中國電氣設備需求

早前公布上半年中期業績，營業額62.47億元(人民幣‧下同)，按年增加7.5%。公司擁有人應佔溢利1.18億元，按年增長47.8%，每股盈利2.94分。溢利增長除了因營業額增加外，還因為期內銷售及經銷費用、行政開支及財務費用減少所致。

集團於8月公布建議每兩股供一股方式集資約5.71億元，以擴充電纜生產設施、還債及可能投資或收購，相信能助集團在高端線纜產品突破關鍵核心技術，加快企業轉型升級，提高產品質量。

預期在「十三五規劃」內，國內配電網建設總投資總額將超過1.7萬億元，至2020年，高壓配電綫總長將達到100萬公里，而中壓配電綫總長將達到400萬公里。另外將有超過3,000公里城市軌道交通線路及23,000公里新鐵路線投入營運，將加大各類電纜產品的採購。相信集團能把握國家電網建設、改造及升級以及基礎設施項目發展帶來的機遇，透過豐富產品組合及提升質量，以擴大市場份額，使業務持續穩步發展，建議在0.29元(港元‧下同)小注怡情，目標價0.4元，如失守0.25元則先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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