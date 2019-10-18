樓價UPDATES：首都三房戶累減逾150萬元易主

將軍澳二手交投回升，區內首都三房單位在7月放盤，前後累減逾150萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西環EIGHT SOUTH LANE極高層C室，實用面積304方呎，一房間隔，以745萬元易手，實用呎價24,507元，原業主於2014年10月以678萬元買入，持貨5年帳面獲利67萬元，升值10%。

●西半山學士臺3座中層C室，實用面積約649方呎，套三房間隔，日前獲租客以28,500元承租，實用呎租約44元，業主在2008年6月，以約585萬元買入單位，租金回報率約6厘。

●西半山羅便臣道31號中層A室，實用面積1,002方呎，套三房套間隔及工人套房設計，望市景，以2,900萬元易手，實用呎價28,942元，原業主於2007年10月以1,990萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利910萬元，升值46%。

●灣仔永德大廈A座高層A4室，兩房間隔，望市景，實用面積約302方呎，以約468萬元放盤僅3天即獲區內客接洽，並在零議價下成交，實用呎價約15,497元，買家為分支客，心儀單位附設平台，而且價格低於市價，故睇樓2次即拍板入市。

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九龍區

●將軍澳首都2座左翼低層A室，實用面積約713方呎，套三房連儲物房間隔，望海景，今年7月叫價960萬元放售，減價152萬元或約16%，終以808萬元交吉沽出，實用呎價約11,332元，原業主大約於2008年3月以約515.6萬元購入，持貨約11年，帳面獲利約292.4萬元，升值約57%。

●茶果嶺麗港城37座中層G室，實用面積約517方呎，兩房兩廳間隔，望山景，去年8月以803萬元放售，累減95萬元或約12%，以708萬元沽出，實用呎價約13,694元，原業主於1992年6月以約217.8萬元購入，持貨約27年，帳面獲利約490.2萬元，升值逾2.2倍。

●九龍塘廣梅大廈高層C室，實用面積1,517方呎，套三房間隔，另設工人房，剛連同車位以49,000元租出，實用呎租32元，上址上月原先連車位以56,000元放租，現減租7,000元租出，減幅達12.5%，租客為方便子女於同區上學，決定搬進該區，見區內逾1,500呎放盤罕有，即快速承租。

●西南九龍匯璽II第5B座中高層G室，一房間隔，望山景，實用面積約350方呎，以約20,000元放租約1個月，獲外區客洽詢，議價後減價約1,500元，以18,500元租出，實用呎租約52.9元，租客為單身人士，心儀單位全新，故睇樓3次後決定承租。

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新界區

●沙田河畔花園本月暫錄約5宗成交，其中A座高層8室，實用面積242方呎，兩房間隔，開價約498萬元，原先減至約485萬元，日前施政報告公布後，議價後以490萬元易手，實用呎價20,248元，原業主於2013年12月以288萬元入市上址，持貨6年沽出，帳面獲利約202萬元，升值約70%。

●沙田第一城本月暫錄6宗成交，屋苑49座低層D室，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以540萬元易手，實用呎價17,763元，原業主於2016年以432萬元購入，持貨3年，帳面獲利108萬元，升值約25%。

●馬鞍山銀湖．天峰6座高層C室，實用面積1,012方呎，套三房連多用途房間隔，開價約1,728萬元，議價後以1,638萬元易手，實用呎價16,186元，買家為用家，原業主於2010年以1,005萬元購入，帳面獲利約633萬元，升值約63%。

●馬鞍山海栢花園1座低層B室，實用面積約396方呎，兩房間隔，望海景，開價由699萬元減價至658萬元成交，減價41萬元或約6%，實用呎價約16,616元，原業主2004年7月以156萬元購入，持貨15年，帳面獲利約502萬元，升值逾3.2倍。

●上水名都4座低層C室，實用面積376方呎，兩房間隔，以480萬元獲承接，實用呎價12,766元，原業主於2016年以362萬元購入上址，持貨3年，帳面獲利118萬元，升值約32.6%。

●荃灣名逸居3座中層E室，實用面積約551方呎，兩房間隔，放盤約3個月，原開價830萬元，減價59萬元或約7.1%，終以771萬元交吉沽出，實用呎價約13,993元，原業主持貨約16年，帳面獲利約585.8萬元，升值逾3.2倍。

●天水圍在兩天連錄12宗成交，當中嘉湖山莊佔10宗，包括賞湖居5座高層H室，實用面積549方呎，三房間隔，剛以583萬元沽出，實用呎價10,619元，買家為外區換樓客，最近施政報告出爐，二手成交即時轉活，故加快入市決定。

●天水圍嘉湖山莊景湖居9座高層F室，實用面積442方呎，兩房間隔，施政報告公布後，獲買家以502萬元承接，實用呎價11,357元，原業主於2011年5月以203.8萬元買入，現轉手帳面獲利298.2萬元或1.5倍。

●屯門瓏門8座高層B室，實用面積485方呎，兩房間隔，開價830萬元，議價後以805萬元沽出，實用呎價16,598元，買家為同區上車客，為住近家人，選定同區置業，睇樓數星期，已鎖定該屋苑，日前按揭保險計劃樓價上限放寬後，各區二手成交湧現，擔心遲買會貴，見上址業主肯減價，立即入市。

●元朗加州花園月桂徑雙號屋，實用面積約968方呎，套三房間隔，買家因施政報告加快入市決定，斥資980萬元入市，實用呎價約10,124元，原業主在2009年4月以約353萬元買入，帳面獲利約627萬元，升值逾1.7倍。

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