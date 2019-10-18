【大行報告】摩通：滙豐第四季及明年業務收入前景轉弱

香港為滙控的盈利重鎮，惟摩通指港元拆息由7月高位大幅回落，加上經濟表現疲弱拖累貸款增長，相信該行至年底的淨利息收入將會受壓。不過，金管局早前降低逆周期緩衝資本要求及港府政策，有機會抵銷部分負面影響。

此外，香港的宏觀環境惡化，不利滙控的貸款增長及撥備前景，而中美貿易戰引起的股市波動亦拖累收入增長。滙控為應對業務環境轉差而採取削減成本措施，或對運營槓桿構成壓力，且成本效率的改善有限。對於媒體報道的削減成本措施，例如出售法國零售銀行業務等，摩通認為有關行動成效漸進而不是變革性。

滙控管理層同時需要解決多個長期策略問題，包括依賴香港作為主要的利潤驅動來源、亞洲以外的成本和資本配置效率低企、高額資本分配政策限制集團維持中長期信貸增長的能力，並於下行周期中增長支付風險。該行維持滙控「減持」評級，目標價為600便士(約60.6港元)。

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