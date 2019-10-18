二手樓價指數再跌0.37% 創27周新低

二手樓價持續下跌，中原城市領先指數CCL最新報180.32點，創逾半年(27周)新低，按周跌0.37%。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.44點，創28周新低，按周跌0.32%。CCL(中小型單位)報180.26點，創27周新低，按周跌0.37%。三大整體指數同樣連跌8周，分別累跌4.29%、4.70%及4.54%。CCL(大型單位)報180.60點，創24周新低，按周跌0.36%，連跌9周共3.06%，為568周(近11年)以來首見。

而CCL四大整體指數齊跌8周，創出歷史最長齊跌。

本周四區指數三跌一升。港島CCL_Mass報183.18點，創30周新低，按周跌1.85%，跌幅為4周最大，連跌2周共2.65%。九龍CCL_Mass報177.06點，創28周新低，按周跌0.61%，連跌5周共2.98%，為44周以來首見。新界東CCL_Mass報192.53點，按周跌0.33%。新界西CCL_Mass報167.09點，按周升1.93%，升幅為26周最大。

八大指數中，港島樓價最接近2018年底水平，僅相差0.41%。其他指數與去年底比較，九龍相差2.59%，CCL(大型單位)相差2.69%，CCL Mass相差3.10%，CCL相差3.34%，CCL(中小型單位)相差3.47%，新界西相差4.73%，新界東相差6.33%。

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