【市後重點睇】金價低見1487美元　道期偏軟

美匯指數企97.5；離岸人民幣(CNH)兌美元呈弱，處7.0829；圓匯報108.66；歐元兌美元報1.112；英鎊處1.2874。港匯報7.8432。金價續回軟，低見1,487美元，布油報59.77美元，紐油報53.98美元。道指期貨暫跌35點。

-國泰航空9月來港載客量大跌38%，下半年業績料轉差。

-中國鐵塔首三季多賺97.5%。

-異動股：洛陽玻璃季績轉盈，股價曾飆近44%。

-中國豬肉產量現十年最大跌幅，分析料豬肉價續升。

●市場關注英國首相約翰遜能否在議會「數夠票」，通過英國脫歐協議。歐股早段缺乏方向，其中英國富時100指數報7,159點，跌0.32%；德國DAX指數報12,662點，升0.06%；法國CAC指數報5,656點，跌0.29%。

●鎊匯仲有得上？分析：倘脫歐順利可再升5%。

●【零售浩劫】佐丹奴第三季港澳銷售額急挫25%。

●【專家點評】十三五規劃帶動中國電氣設備需求。

●【大行報告】瑞信降評級，特步急挫12%。

●摩通：滙豐第四季及明年業務收入前景轉弱。

●破產管理署：9月份提交破產呈請宗數按年急增35%。

●修例風波：大型酒店集團指近兩季香港業務瀉40%。

●放寬樓按：天水圍兩天12宗成交，嘉湖三房戶583萬沽。

●新盤混戰：愛海頌加推88伙，平均呎價1.74萬元。

●二手樓價指數再跌0.37%，創27周新低。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。