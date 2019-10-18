【市後重點睇】金價低見1487美元 道期偏軟
2019年10月18日 16:19
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(美聯社圖片)
美匯指數企97.5；離岸人民幣(CNH)兌美元呈弱，處7.0829；圓匯報108.66；歐元兌美元報1.112；英鎊處1.2874。港匯報7.8432。金價續回軟，低見1,487美元，布油報59.77美元，紐油報53.98美元。道指期貨暫跌35點。
●港股受制二萬七關，恒生指數收市跌128點或0.48%，報26,719點；全周計累升411點或1.5%。https://bit.ly/2VPYMKg
-國泰航空9月來港載客量大跌38%，下半年業績料轉差。
-中國鐵塔首三季多賺97.5%。
-異動股：洛陽玻璃季績轉盈，股價曾飆近44%。
●A股快報：滬深股市跌逾1%，5G股異動。https://bit.ly/2VPUAu9
●亞洲股市：日股收升40點，按周漲逾3%。https://bit.ly/35HSzEJ
●中國第3季GDP按年增6%遜預期，再創有紀錄新低。https://bit.ly/2VPCMPy
-中國豬肉產量現十年最大跌幅，分析料豬肉價續升。
●市場關注英國首相約翰遜能否在議會「數夠票」，通過英國脫歐協議。歐股早段缺乏方向，其中英國富時100指數報7,159點，跌0.32%；德國DAX指數報12,662點，升0.06%；法國CAC指數報5,656點，跌0.29%。
●鎊匯仲有得上？分析：倘脫歐順利可再升5%。
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●【零售浩劫】佐丹奴第三季港澳銷售額急挫25%。
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●【大行報告】瑞信降評級，特步急挫12%。
●摩通：滙豐第四季及明年業務收入前景轉弱。
●破產管理署：9月份提交破產呈請宗數按年急增35%。
●修例風波：大型酒店集團指近兩季香港業務瀉40%。
●放寬樓按：天水圍兩天12宗成交，嘉湖三房戶583萬沽。
●新盤混戰：愛海頌加推88伙，平均呎價1.74萬元。
●二手樓價指數再跌0.37%，創27周新低。
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