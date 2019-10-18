新盤混戰：啟德龍譽推「1440天先住後付」優惠

保利置業(香港)市場銷售部主管高藹華稱，啟德龍譽為三房至四房戶型引入全新「1440天現金優惠付款計劃」及「1440天備用二按貸款付款計劃」，買家只需支付樓價10%、許可費用及按金，便可享先住後付優惠。該盤周六(19日)起以招標形式發售21伙，包括13伙高座分層戶及8伙低座複式戶。項目尚餘116伙待售，包括約20伙為一房及兩房戶。

對於放寬物業按揭保險的樓價上限，她表示，由於該盤已屆現樓，故部分餘貨買家也即時受惠。而施政報告公布後，該盤錄得4宗一房戶成交，有兩伙的成交價為784.9萬與792.42萬元，因此預計該兩組買家有機會可向銀行承做九成按揭貨款。

至於集團其他項目，她表示，屯門青山灣豪宅別墅項目，料明年上半年以現樓形式推出。而油塘項目則料於2022年推出，目前正進行前期設計中，估計提供500伙或以上。

此外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月首十多天與施政報告公布後的市況相差甚遠，周四(17日)一手樓單日賣出250伙，而各分區二手市場普遍單日錄3至8宗成交。他預計，第4季二手樓市會出現價跌量升情況，交投量料可增三成。

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