生不逢時！日本消費稅累經濟　或月內放水

日本政府於10月初正式上調消費稅，由原來的8%提升至10%。簡單來說，消費稅就是顧客在日本店舖消費時，需要支付的額外稅款。雖然日本政府亦同時推出「輕減稅率制度」，但大部分日用品、公共費用等廣泛範疇都已加價，影響力民生及經濟。外媒引述日本官方調查顯示，在開徵消費稅後，當地平均物價上漲約0.41%。

在調查抽樣的40種商品中，有達31種不含稅的商品價格錄得上升，其中，漢堡包的價格升幅2.9%最多，緊隨其後的是雞蛋，漲幅達2.4%，而汽油和衣服清潔劑的價格漲幅分別為2.3%及2%。據了解，漢堡包價格漲幅較強的主要原因，或與近日連鎖零售巨頭調整價格有關；而雞蛋亦因颱風因素，導致供應下降，令價格上升。不過，家電類商品的價格，如雪櫃、洗衣機、電子鍋等，則因促銷而跌價。

不過，官方發言人認為，今次物價漲幅未超過一般價格的變動範圍，因商戶趁消費稅上升而加價的可能性也不大。

另外，市場擔心日本上調消費稅後，將對經濟帶來衝擊，就此，國際貨幣基金組織(IMF)副總裁古澤滿宏稱，若日本經濟增長放緩超過預期，政府或需加大財政支持，以及持續寬鬆貨幣政策，來抵銷上調消費稅所產生的負面因素。

據IMF估計，受消費稅上調影響，日本明年經濟增長將較今年增長0.9%，放緩至僅增0.5%。

他亦警告，受累貿易戰及中國需求放緩，中國經濟放緩速度恐快過預期，為亞洲經濟前景面臨的重大風險之一，建議亞洲央行應保持寬鬆幣策，同時亦需防範低廉的借款成本使過度負債增加。

事實上，日本央行行長黑田東彥周四(17日)出席會議時指，央行將在「沒有預設立場的情況下」仔細評估各種數據。其言論令市場估計，日本央行可能在本月進一步放寬貨幣政策。

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