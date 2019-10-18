傳沙特阿美IPO將延遲至今年底上市

沙特阿拉伯國營油企沙特阿美突然押後這宗料是全球最大的首次公開招股(IPO)案，有消息指該公司將延至12月或明年1月上市。

據悉，沙特阿美高層如今希望待整理好第三季的生產、收入和盈利數據後，再發行招股書和推銷新股。為沙特阿美提供顧問服務的華爾街大行亦可運用第三季的營運數據，協助進行估值評估。沙特阿美尋求以2萬億美元上市，但大行的估值迄今未能滿足。

沙特阿美在聲明中表示，上市時間取於市場狀況，該公司亦會繼續與股東在上市相關活動上合作。按原本計劃，該公司會於本周20日啟動股票發售，繼而一周後在當地的大型投資論壇上進行大力推介，並於11月底上市。

上市計劃再度押後，可能令外界質疑沙特阿美和沙特政府將該國這項重要資產上市，並開放予國際投資者監察的決心。沙特王儲薩勒曼於2016年首次公布沙特阿美上市計劃，作為大規模經濟和社會改革的核心部分，但估值和業務披露問題令計劃受阻。上市計劃於今年較早前重啟，並於9月份委任協力銀行。

事實上，沙特股市近期表現低迷，周二(15日)更自5月份創出的四年高位跌20%，技術上步入熊市。與此同時，分析員繼續下調該公司未來12個月的每股盈利預測，今年以來已累降13%，反映該公司石油設施早前受襲以至油價下跌等因素的影響。

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