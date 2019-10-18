會德豐地產大埔洞梓地申建1602伙公私營房屋單位

政府加快收地以增加住宅供應，帶動私人發展商將持有的新界農地，積極申請作住屋發展。會德豐地產建議將鄰近教育大學的大埔洞梓地皮，作綜合發展區，以興建私人及資助房屋，合共提供住宅單位1,602伙住宅單位。

該發展申請位於洞梓丈量約份第12及14約內多個地段及毗鄰政府土地，涉及地盤面積約895,861方呎，當中政府地佔140,311方呎，建議由綠化地帶，改劃為綜合發展區(2)及綜合發展區(3)。

上述兩個發展區分別作私人及公營房屋用途，可發展住用地積比率為1.12及1.94倍，提供樓面約785,668與334,874方呎。當中私人發展涉及13幢分層大廈及10幢洋房，高度分別不多於13層及3層，供應單位1,002伙。至於資助房屋有4幢物業，高度同樣13層，單位有600伙，並附設1座不高於兩層的商業設施。

是次申請發展地盤，曾於2017年10月提交首置上車盤方案，建議的私樓及公營房屋單位數量共2,705伙，公私營分別有1,005及1,700伙。

此外，粉嶺龍躍頭一幅佔地約270,451方呎，現作露天倉庫等用途的棕地，提交規劃修訂方案，將發展住宅地積比率由5.95倍，提高至6倍，可建樓面逾162萬方呎。興建單位量亦由2,156伙，增加逾23%至2,661伙，當中部分單位成港人首置上車盤用途。至於分層大廈幢數及層數，分別為7幢及40層。

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