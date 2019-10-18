【深度解構】中國經濟現多重警號　全球噩夢剛開始

香港政府早前已確認，經濟在今年第3季出現負增長，具體數據有待正式公布，但由於第2季已按季收縮0.1%，即連續兩季倒退，符合經濟衰退的定義。至於中國內地，情況亦不見得理想，第三季經濟增長放緩至6%，對唇齒相依的香港而言，經濟不景氣恐剛開始，全球恐更壞。須知道內地第4季經濟或更弱，而內地近年經濟增長佔據了全球近1/3，其帶來的震撼可想而知。

【估中上季增長6%的專家：未見底】

美國財經媒體彭博的亞洲首席經濟學家舒暢及彭博經濟學家曲天石撰文稱，中國第3季經濟增長6%符合他們的預期，只是市場原本預測的6.1%偏樂觀。既然他們預測準確，那麼，第四季又如何呢？他們表示，經濟調整未結束，第四季度仍有機會低於6%。

他們認為，第三季經濟放緩程度顯然未是最低位，由於中美達成的「第一階段」協議細節尚未公布，故目前美國對中國3,600億美元商品加徵的15至25%關稅，仍然是一個重大的外部阻力，再加上內地民營部門弱勢持續，意味中國經濟在未來幾個月可能會繼續失去動力。

由於經濟下滑未止，他們估計，中國官方除了落實「減稅降費」等財政政策來刺激經濟外，在貨幣政策方面，預期中國人民銀行(即中國央行)今年底前仍會再次廣泛「降準」0.5厘，然後在2020年上半年進一步下調，同時有機會在今年底減息0.25厘。

【中國經濟現6大警號】

事實上，內地經濟第四季恐再放緩是有迹可尋，外媒一眾分析總結了以下6大警號：

●製造業就業

根據中國國家統計局編制的採購經理指數(PMI)顯示，內地製造業正擴大裁員。自去年8月開始，PMI追蹤的就業部分連月下降，今年跌破47，是2008年金融海嘯以來首次。該指數低於50，代表企業僱用的員工減少。

●機器出口

去年1至10月，中國製造的電子機器幾乎每個月都有雙位數增長，惟去年11月開始，出口量顯著下降，而電子機器類別產品正是美國關稅重擊的領域之一，連人民幣貶值也挽救不了出口下降。

●鐵路運輸

鐵路運輸一向是經濟前瞻指標之一，自2017年底開始，內地鐵路貨運量逐年遞減，最後一次出現雙位數增幅已在去年5月，之後只有單位數增長、甚至負增長。即使中國國家鐵路集團今年4月調低、甚至取消了部分運費，貨運仍未見顯著回升。

●發電量

中國的電力規模是世界第一，也是衡量工業活動的關鍵指標，同樣自去年下半年開始，發電量增長明顯放緩，並創下3年最低。

●汽車銷售

中國汽車市場亦是全球最大，汽車銷售佔總零售額一成，同樣被視為經濟前瞻指標之一。不過，由去年7月起，汽車銷售額萎縮，為1990年代以來首見，直至今年9月已連跌15個月。此外，中國消費者購買的手機、家具等也在減少，主因是收入放緩、債務上升。

●電影票房

中國是僅次於美國的全球第二大電影市場，但2018年電影票房收入較2017年更慘，僅增長了9%，至86億美元，相比2017年大幅增長近13.5%。數據顯示，今年9月票房收入跌到一年以來最低。

【中國經濟放緩速度快過預期】

更值得擔心的是，有媒體引述數據指，中國經濟下滑的速度較預期更快。根據國際貨幣基金組織(IMF)數據顯示，經購買力平價調整後，中國的人均GDP其實僅達美國的30%，意味着仍然相對貧窮。

資深中國問題專家、美國智庫彼得森國際經濟研究所高級研究員Nicholas Lardy指出，日本在達到美國收入1/4時，有長達20年的時間，每年仍維持逾9%經濟增長；南韓則維持20年平均增長7.7%；台灣與新加坡則分別為8.4%與8.7%。換言之，中國較上述國家的增速為低。

值得留意的是，IMF曾估計，中國在2015年至2018年間，經濟平均增長9%，惟實際是低於7%，貿易戰及全球經濟疲弱是原因之一，卡內基國際和平研究院高級研究員Yukon Huang認為，若中國經濟增長放緩至4到5%，就可以預期中國與美國收入水準達一致的趨勢恐停頓。換言之，中國難追上美國，這恐怕會造成中國接受「新常態」，而非開放經濟。

【鱷王心灰 再警告全球似1930年代】

隨着中國經濟增長不斷放緩，全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧(Ray Dalio)看法悲觀，認為全球經濟現時處於大幅下行階段，央行挽救經濟的時間和空間都極為有限，讓人想起1930年代。

他認為，全球央行現在的行動為時已晚，減息已無法提供太大刺激作用。他解釋，經濟周期尾部通常有「三個階段」：第一階段是減息，但現時歐洲、日本都沒有空間，美國也有限；第二階段是量化寬鬆，但如果再這樣做，只會加劇貧富懸殊；第三階段就是貧富懸殊及民粹主義加劇，即1930年代的經歷。

因此，達利奧認為，目前正正是第三階段！舉例來說，在美國，最有錢1%人口所擁有資產的1/10，已相當於90%底層人口的淨資產總和，這會帶來政治壓力。他又認為，在美國和世界各地，都確實看到一場「分成兩派」的更大衝突，就像1930年代。

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