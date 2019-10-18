新盤混戰：大埔朗濤加推74伙　折實平均呎價逾1.7萬

發展商表示，是次已考慮座數、樓層及景觀等不同因素而定價，周四(17日)隨即進行收票，銷售安排稍後公布。該盤周五(18日)亦更新價單，其中8A座11樓C室，實用面積773方呎，價單售價由1,233.2萬調升至1,293.2萬元，呎價由15,953上調至16,730元，加幅約4.9%。

項目開售至今售出374個單位，總成交金額約38億元。當中成交金額最高的標準戶為第2座9樓A室，成交金額4,340.8萬元，呎價25,429元。而成交金額最高的特色戶為第2座15及16樓複式單位，成交金額8,992.8萬元，呎價32,500元。

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