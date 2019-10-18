新盤混戰：大埔朗濤加推74伙 折實平均呎價逾1.7萬
2019年10月18日 19:13
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朗濤兩房示範單位
發展商爭相加推單位搶客。鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤加推價單第4號，提供74伙，分布第6、7、8、9座，實用面積367至1,233方呎，亦包括特色花園、平台及頂層單位。扣除最高21%總折扣優惠後，折實平均呎價17,096港元，售價由642.3萬至2,463.1萬元，呎價14,974至21,202元。
發展商表示，是次已考慮座數、樓層及景觀等不同因素而定價，周四(17日)隨即進行收票，銷售安排稍後公布。該盤周五(18日)亦更新價單，其中8A座11樓C室，實用面積773方呎，價單售價由1,233.2萬調升至1,293.2萬元，呎價由15,953上調至16,730元，加幅約4.9%。
項目開售至今售出374個單位，總成交金額約38億元。當中成交金額最高的標準戶為第2座9樓A室，成交金額4,340.8萬元，呎價25,429元。而成交金額最高的特色戶為第2座15及16樓複式單位，成交金額8,992.8萬元，呎價32,500元。
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