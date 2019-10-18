新股專輯：中手游明日起招股　入場費5717元

事實上，公司早在2012年9月於美國納斯達克上市，其後於2015年8月私有化退市。冼氏指，對香港資本市場有信心，認為香港現時所面對的困難只屬短暫性。另外，香港鄰近中國市場，尤其公司約95%業務位於中國，加上兩地資訊流通、資金及投資者互通，故選擇在港上市，並相信公司日後有機會納入互聯互通機制。

執行董事、董事長兼首席執行官肖健提到，公司在初期發展上主要靠遊戲數量提升營業收入的增長，但日後會主打主流IP遊戲，即月流水規模更大、生命周期較長的遊戲。

肖氏又指，公司有部分收入來自全球性IP，亦有部分IP會先在中國推出，再陸續在海外市場上市。公司一年推出20個遊戲，反映其生產規模大。目前公司有約29款遊戲儲備。

該公司將於下周四(24日)截止認購，每股招股價介乎2.19至2.83元，每手2,000股，入場費約5,717.04元，預期於本月31日首掛。是次發行4.61億股，10%為公開發售，最多集資13.05億元。中金及法巴為聯席保薦人。

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